Известный фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская показала себя, привлекая внимание

Как пишет Politeka.net, спортивная красотка обожает держать тело в тонусе и постоянно делится секретами красоты. Девушка активно ведет социальные сети, где за ней следят сотни тысяч украинцев.

На новом фото красотка позировала в спортивном топе и штанах. В одной руке Марина держала гантелю, подняв ее повыше. Боржеская улыбалась и без стеснения показывала подтянутую фигуру.

"Уже сделали зарядку?", - написала под фото Марина.

"Спорт", - добавила снизу кадра звезда.

Второе фото Марина просто опубликовала, где стояла с двумя гантелями.

"Когда есть – до или после тренировки.

Одни из моих любимых вопросов начинаются именно так: когда есть – до или после тренировки?

Сразу перед тренировкой лучше отказаться от пищи, так как активность пищеварительных органов будет отвлекать от физической активности", - написала Марина.

Мы писали, что фитнес-тренер Марина Боржемская (в браке Узелкова) похвасталась отменной физической формой, рассказав об интервальном голодании.

Боржемская решила рассказать своим поклонникам об интервальном голодании. Как объяснила тренер, интервалы в голодании бывают разными, но самым распространенным считается 16/8. Это значит, что человек есть в течение 8 часов, а остальные 16 голодает.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская в "невидимом" боди пленила изгибами

А еще Politeka писала, что тренер "Зважені та щасливі" Боржемская в узком боди заворожила "бесконечными" ногами

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