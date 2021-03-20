Фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская показала себя и рассказала о новом марафоне

На фото Марина появилась в "невидимом" боди и распущенными волосами. Красотка закрыла глаза от удовольствия, выгнувшись у белых ящиков. Боржемская закрыла глаза от удовольствия, наслаждаясь нежной фотосессией. Кадр вышел очень удачным и зажигательным, ведь фитнес-тренер неотразима. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"12 апреля стартует новый марафон похудения", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая, неповторимая,нежная. Марина. Вы кладезь знаний и идеал женщины,лично для меня", "Сколько нежности, никогда никакой пошлости. Очень красивая женщина и отличная Мама!!!! И наверняка хороший друг. Я Вас очень обнимаю!!!! Вы самая лучшая", "Обояшка, Люблю вас", "Нежная, как солнце", "Марина ,какая вы идеальная. Красотка!".

Мы писали, что известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская показала себя и рассказала о ногах.

На фото Марина позировала в полупрозрачном боди, сидя на винтажном стуле у столика. Красотка выставила на обозрение ножки, демонстрируя их идеальность.

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