Фитнес-тренер Марина Боржемская (в браке Узелкова) из проекта "Зважені та щасливі" похвасталась отменной физической формой, рассказав об интервальном голодании

Как передает Politeka.net, 41-летняя Боржемская благодаря спорту и здоровому питанию выглядит превосходно. На свежем фото красотка в очередной раз похвасталась своей невероятной фигуркой – плоским животиком и идеальной талией.

Боржемская решила рассказать своим поклонникам об интервальном голодании. Как объяснила тренер, интервалы в голодании бывают разными, но самым распространенным считается 16/8. Это значит, что человек есть в течение 8 часов, а остальные 16 голодает.

«Периодическое голодание может неблагоприятно сказаться на работе организма. Например, могут начаться головокружения и боли из-за стресса в изменении рациона питания», - предупреждает Боржемская.

По ее словам, такие диеты могут иметь обратный эффект, а каждая приобретённая калория будет сразу откладываться. Она подчеркнула, что на организм оказывается колоссальная нагрузка, когда он получает все питательные вещества за 8 часов.

«Не могу поддержать приверженцев такой схемы питания, поскольку считаю, что самое главное правило жизни – не ограничивать себя и не ставить в рамки. Только правильное питание и спорт», - подвела итог тренер.

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