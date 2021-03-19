Відома фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська показала себе і розповіла про ноги
На фото Марина позувала в напівпрозорому боді, сидячи на вінтажному стільці біля столика. Красуня виставила на огляд ніжки, демонструючи їх ідеальність. Для грайливості Боржемська підняла одну ніжку, змушуючи захоплюватися собою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Як швидко схуднути в ногах!
Як схуднути в ногах і стегнах? А ще на попі і трохи на животі? Таке питання постає перед багатьма, коли потрібно швидко схуднути", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:
"Шикарні ноги, Марина", "спасибі за корисні пости", "Красиво", "неймовірна, прекрасна жінка", "ідеальна", "безмежна Краса".
Ми писали, що фітнес-тренер Марина Боржемська (в минулому Узелкова) з проекту "Зважені та щасливі" похвалилася відмінною фізичною формою.
У себе в Instagram красуня опублікувала атмосферне фото. 41-річна Марина лежала на підлозі, закривши очі від задоволення. Виглядала вона щасливою і задоволеною.
Нагадаємо, тренер "Зважені та щасливі" Боржемська поніжилася на підлозі, захопивши і декольте, і рецептами
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