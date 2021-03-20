Фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська показала себе і розповіла про новий марафон

На фото Марина з'явилася в" невидимому " боді і розпущеним волоссям. Красуня закрила очі від задоволення, вигнувшись у білих ящиків. Боржемська закрила очі від задоволення, насолоджуючись ніжною фотосесією. Кадр вийшов дуже вдалим і запальним, адже фітнес-тренер чарівна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"12 квітня стартує новий марафон схуднення", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива, неповторна, ніжна. Марина. Ви джерело знань і ідеал жінки, особисто для мене", " скільки ніжності, ніколи ніякої вульгарності. Дуже красива жінка і відмінна Мама!!!! І напевно хороший друг. Я вас дуже обіймаю!!!! Ви найкраща"," Обояшка, Люблю вас"," ніжна, як сонце", " Марина, яка ви ідеальна. Красуня!".

Ми писали, що відома фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська показала себе і розповіла про ноги.

На фото Марина позувала в напівпрозорому боді, сидячи на вінтажному стільці біля столика. Красуня виставила на огляд ніжки, демонструючи їх ідеальність.

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