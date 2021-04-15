Звезда выглядит на все 100%

Популярный фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская показала себя на тренировке

Как пишет Politeka.net, Марина просто обожает спорт и делиться советами с поклонниками, как правильно им заниматься. Боржемская и сама находится в идеальной форме, что часто демонстрирует в социальных сетях.

В этот раз Марина опубликовала фото в спортивном топе и штанах. Звезда стояла в спортзале, наклоняясь вперед, а руками тянула крепления на резинках.

"Решила дать вам несколько советов для плоского живота, которому позавидует любой спортсмен.

Чтобы живот был плоским, нужно регулярно заниматься и правильно питаться", - написала Марина под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень хороший комплекс упражнений. Легкий и не занимает много времени. А с правильным питанием будет", "Спасибочки", "Да, обязательно", "Вы мой кумир", "Спасибо за рекомендации, поработаю".

Сообщалось, что отчественная звезда фитнеса Марина Боржемская рассказала об интервальном голодании.

Боржемская решила рассказать своим поклонникам об интервальном голодании. Как объяснила звезда, интервалы в подобной диете бывают довольно разными.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская в мини-бикини зацепила даже Лесю Никитюк

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