Известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, бывшая жена Вячеслава Узелкова, показала себя и рассказала о спорте
Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская уже несколько лет как развелась с мужем-боксером Вячеславом Узелковым. Красотка ведет блог в Инстаграме, где все рассказывает про спорт, делсть секретами успеха.
В этот раз Марина опубликовала фото, где была в штанах и топе. Девушка сидела в топе и штанах на тренажере, показывая идеальную фигуру.
"КРЕПАТУРА: хорошо или плохо.
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Некоторые воспринимают крепатуру как показатель хорошей тренировки, другие – как сигнал, что вчера переусердствовали с упражнениями. Давайте разберемся, откуда берется крепатура, как с ней бороться и стоит ли", - написала звезда.
"Чтобы избавиться от не совсем приятных ощущений в мышцах, нужно немного времени. Но все-таки облегчить этот период вам помогут:
▪️теплая ванна;
▫️массаж;
▪️здоровый сон;
▫️растяжка и легкая физическая активность", - добавила красотка.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Бывает, но я её воспринимаю нормально! Лечусь зарядкой", "Занимаюсь регулярно, крепатуры нет", "Очень полезно, спасибо)", "Иногда бывает, я спортсменка, занимаюсь плаванием, когда хожу в зал и увеличиваю нагрузку".
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