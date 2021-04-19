Известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, бывшая жена Вячеслава Узелкова, показала себя и рассказала о спорте

Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская уже несколько лет как развелась с мужем-боксером Вячеславом Узелковым. Красотка ведет блог в Инстаграме, где все рассказывает про спорт, делсть секретами успеха.

В этот раз Марина опубликовала фото, где была в штанах и топе. Девушка сидела в топе и штанах на тренажере, показывая идеальную фигуру.

"КРЕПАТУРА: хорошо или плохо.

Некоторые воспринимают крепатуру как показатель хорошей тренировки, другие – как сигнал, что вчера переусердствовали с упражнениями. Давайте разберемся, откуда берется крепатура, как с ней бороться и стоит ли", - написала звезда.

"Чтобы избавиться от не совсем приятных ощущений в мышцах, нужно немного времени. Но все-таки облегчить этот период вам помогут:

▪️теплая ванна;

▫️массаж;

▪️здоровый сон;

▫️растяжка и легкая физическая активность", - добавила красотка.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Бывает, но я её воспринимаю нормально! Лечусь зарядкой", "Занимаюсь регулярно, крепатуры нет", "Очень полезно, спасибо)", "Иногда бывает, я спортсменка, занимаюсь плаванием, когда хожу в зал и увеличиваю нагрузку".

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