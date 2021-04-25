Украинский тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская показала себя и рассказала о красивых руках
Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская обожает спорт и пропагандирует здоровый образ жизни. Красотка стала тренером "Зважені та щасливі", а также ведет социальные сети, где рассказывает секреты спортивной красоты.
В этот раз Марина решила поделится советами для рук. Красотка стояла в спортзале, взявшись за тренажер для рук.
"КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ РУКИ
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Главное – нагружать мышцы нужно регулярно. Конечно, не 7 дней в неделю проводить в спортзале в обнимку с гантелями. Достаточно 2-3 тренировок с отягощением. Но в остальные дни рукам нужно обеспечить функциональную нагрузку: серия отжиманий, ежедневная планка, поиграть с ребенком в мяч.
Предлагаю комплекс упражнений для рук:
Ноги на ширине плеч. Взять утяжелитель от 1 до 3 кг (в зависимости от уровня вашей физической подготовки). Поднимать утяжелитель до уровня подбородка, сгибая руки в локтях, - поделилась звезда под фотографией.
Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:
"Сильный ангел", "Достая свои гантели", "Да, с верхом надо поработать мне, спасибо за пост", "Добрый день! Подскажите пожалуйста если есть диастаз можно делать подтягивания?", " Марина, спасибо большое за рекомендации и упражнения! Время верху уделяю, ручки очень здорово подтянулись, но к сожалению я получила растяжение связки. Сейчас мучаюсь с болью в лопатке и временно не тренируюсь вообще, так как вся правая сторона отнимается от боли. Очень скучаю по тренировкам, но увы. Надеюсь, что скоро восстановлюсь".
Мы писали, что фитнес-тренер Марина Боржемская (в прошлом Узелкова) из проекта "Зважені та щасливі" похвасталась отменной физической формой.
У себя в Инстаграм красотка опубликовала интересный снимок. 41-летняя Марина лежала на полу, закрыв глаза от удовольствия. Выглядела она счастливой и удовлетворенной. Ее лицо блестело.
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