Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, бывшая супруга Вячеслава Узелкова, поделилась идеями идеальных весенних завтраков

Не секрет, что настоящую известность всеукраинского масштаба Марина получила благодаря участии в шоу «Зважені та щасливі». Тренером проекта тогда был ее муж Вячеслав, завершивший карьеру боксера из-за проблем со здоровьем. Сама Марина стала тренером шоу спустя некоторое время.

После развода свою деятельность спортсменка не бросила и даже в Инстаграм, на своей странице, старается делиться только важными сообщениями и полезными советами для фанатов. В этот раз звезда позировала на солнечном фото из отпуска в синем купальнике с прозрачными вставками, а в подписи рассказала об удачных идеях весенних завтраков.

«✅Омлет с зеленью

Зелень используется самая разнообразная, чем разнообразней, тем лучше. У меня здесь по пучку укропа, петрушки, кинзы, зелёного лука и можно добавить тархун для интересной нотки.

Нам потребуется:

зелень - по пучку укропа, петрушки, кинзы, зелёного лука и тархуна

чеснок (зелёный или обычный) — по желанию и вкусу

яйца — 6 шт.

соль — по вкусу

масло — для жарки

мацони (йогурт или простокваша) — для подачи

Рецепт приготовления:

Зелень мелко порубить, собрать в глубокую миску, добавить яйца, все смешать и посолить по вкусу.

Вылить на сковороду яичную смесь и накрыть крышкой. Подаётся такой омлет с мацони, йогуртом или простоквашей, в качестве соуса. В соус можно добавить давленый чеснок, если вы не положили его в омлет вместе с зеленью.

✅Сырники с зеленью

Все мы знаем, что сырники бывают не только сладкие. Продолжая тему зелени, ниже еще один рецепт.

Нам понадобится:

400г творога

1 ст. ложка муки

1 яйцо

1 пучок кинзы

соль по вкусу.

Для соуса:

100г сметаны (20%)

пучок шпината

пучок черемши

2 ст. ложки оливкового масла

1 ст. ложка лимона

соль по вкусу.

Рецепт приготовления:

В первую очередь заняться нужно именно вкусным соусом. В блендере для этого измельчите черемшу со шпинатом, а после приправьте солью, лимонным соком, добавьте сметану и масло. Смесь интенсивно размешивайте до однородности. Для самих сырников смешайте творог с яйцом, мукой, мелко нарезанными листьями кинзы и солью. Получившиеся сырники выкладывайте на сковороду для жарки. Подавать можно, присыпав рубленными грецкими орехами.

✅Овощное рагу

Вам понадобится:

1 кабачок, 1 луковица, 1 морковь, 3 помидора, 1 зеленый перец, 4 картофелины, 2 зубчика чеснока, 50 г растительного масла. Соль и черный молотый перец.

Рецепт приготовления:

Зажарку из лука и моркови, перетертых на средней терке, жарить нужно отдельно. Картофель чистить и резать крупными кубиками, затем добавить к моркови и луку. После добавить перец (порезанный полосками) и кабачки. Все вместе тушить примерно 15 минут. Последними добавить дольки помидоров и давленный чеснок. И опять протушить на сковороде 15 минут» - написала Марина.

«Очень, красотка какая, хочу все; купальник🔥; Спасибо за рецепты) 🙌, омлет с зеленью обожаю 😍, а вот до сырников с зеленью не додумалась😂!!!! ; Обожаю различные омлеты на завтрак👌 у Вас как всегда очень полезная и актуальная информация. Вы шикарная женщина 😍; Красивая и женственная😍; Какая красотка❤️; Шикарная🔥вы у нас самая лучшая, самая невероятно- Красивая ⚘», - отвечают в сети.

Напомним, Марина известна украинцам не только благодаря браку с известным боксером. Красотка активно развивает сейчас свой блог, давая советы, как обрести идеальную фигуру. Боржемская сейчас уехала отдыхать на курорт, взяв с собой детей.

Также Марина решила показать на своем примере, как выглядит идеальная фигура. Красотка показалась в мини-купальнике, позируя на фоне бассейна, а образ дополнила стильными очками.

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