Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, бывшая супруга Вячеслава Узелкова, поделилась идеями идеальных весенних завтраков
Не секрет, что настоящую известность всеукраинского масштаба Марина получила благодаря участии в шоу «Зважені та щасливі». Тренером проекта тогда был ее муж Вячеслав, завершивший карьеру боксера из-за проблем со здоровьем. Сама Марина стала тренером шоу спустя некоторое время.
После развода свою деятельность спортсменка не бросила и даже в Инстаграм, на своей странице, старается делиться только важными сообщениями и полезными советами для фанатов. В этот раз звезда позировала на солнечном фото из отпуска в синем купальнике с прозрачными вставками, а в подписи рассказала об удачных идеях весенних завтраков.
«✅Омлет с зеленью
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Зелень используется самая разнообразная, чем разнообразней, тем лучше. У меня здесь по пучку укропа, петрушки, кинзы, зелёного лука и можно добавить тархун для интересной нотки.
Нам потребуется:
зелень - по пучку укропа, петрушки, кинзы, зелёного лука и тархуна
чеснок (зелёный или обычный) — по желанию и вкусу
яйца — 6 шт.
соль — по вкусу
масло — для жарки
мацони (йогурт или простокваша) — для подачи
Рецепт приготовления:
Зелень мелко порубить, собрать в глубокую миску, добавить яйца, все смешать и посолить по вкусу.
Вылить на сковороду яичную смесь и накрыть крышкой. Подаётся такой омлет с мацони, йогуртом или простоквашей, в качестве соуса. В соус можно добавить давленый чеснок, если вы не положили его в омлет вместе с зеленью.
✅Сырники с зеленью
Все мы знаем, что сырники бывают не только сладкие. Продолжая тему зелени, ниже еще один рецепт.
Нам понадобится:
400г творога
1 ст. ложка муки
1 яйцо
1 пучок кинзы
соль по вкусу.
Для соуса:
100г сметаны (20%)
пучок шпината
пучок черемши
2 ст. ложки оливкового масла
1 ст. ложка лимона
соль по вкусу.
Рецепт приготовления:
В первую очередь заняться нужно именно вкусным соусом. В блендере для этого измельчите черемшу со шпинатом, а после приправьте солью, лимонным соком, добавьте сметану и масло. Смесь интенсивно размешивайте до однородности. Для самих сырников смешайте творог с яйцом, мукой, мелко нарезанными листьями кинзы и солью. Получившиеся сырники выкладывайте на сковороду для жарки. Подавать можно, присыпав рубленными грецкими орехами.
✅Овощное рагу
Вам понадобится:
1 кабачок, 1 луковица, 1 морковь, 3 помидора, 1 зеленый перец, 4 картофелины, 2 зубчика чеснока, 50 г растительного масла. Соль и черный молотый перец.
Рецепт приготовления:
Зажарку из лука и моркови, перетертых на средней терке, жарить нужно отдельно. Картофель чистить и резать крупными кубиками, затем добавить к моркови и луку. После добавить перец (порезанный полосками) и кабачки. Все вместе тушить примерно 15 минут. Последними добавить дольки помидоров и давленный чеснок. И опять протушить на сковороде 15 минут» - написала Марина.
«Очень, красотка какая, хочу все; купальник🔥; Спасибо за рецепты) 🙌, омлет с зеленью обожаю 😍, а вот до сырников с зеленью не додумалась😂!!!! ; Обожаю различные омлеты на завтрак👌 у Вас как всегда очень полезная и актуальная информация. Вы шикарная женщина 😍; Красивая и женственная😍; Какая красотка❤️; Шикарная🔥вы у нас самая лучшая, самая невероятно- Красивая ⚘», - отвечают в сети.
Напомним, Марина известна украинцам не только благодаря браку с известным боксером. Красотка активно развивает сейчас свой блог, давая советы, как обрести идеальную фигуру. Боржемская сейчас уехала отдыхать на курорт, взяв с собой детей.
Также Марина решила показать на своем примере, как выглядит идеальная фигура. Красотка показалась в мини-купальнике, позируя на фоне бассейна, а образ дополнила стильными очками.
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