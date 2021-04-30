Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, бывшая супруга Вячеслава Узелкова, показала себя на отдыхе и рассказала о спорте

Как пишет Politeka.net, Марина несколько лет назад развелась с боксером Вячеславом Узелковым. Но красотка известна не только благодаря браку со спортсменом, ведь и сама занимается спортом, а также помогает украинцам держать себя в форме. Сейчас девушка уехала с детьми на курорт и решила рассказать, как на отдыхе сохранить форму:

"Как тренироваться в отпуске?

Когда мы уезжаем на море, в отпуск, хочется только релаксировать и ничего не делать.

Есть такая мысль?

Даже 10 дней лени потом сыграют с вами злую шутку на весах. Конечно, не нужно заставлять себя ежедневно вставать в 7 утра и изнурять тренировками, но есть варианты, как держать себя в форме на отдыхе", - написала Марина под фото.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Марина, вы очень классная", "Обожаю много ходить по экскурсиям и люблю плавать", "Иногда тренируюсь в удовольствие, но в основном - это прогулки и плавание", "Как всегда, очень красивая", "Много гуляем (постоянное движение) и конечно плавание, загар".

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