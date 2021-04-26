Фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, показала подросших детей

Как пишет Politeka.net, Марина не только знаменита благодаря браку с Узелковым, но и благодаря пропаганде и популяризации спорта среди украинцев. Девушка активно ведет социальные сети, где делится секретами, но иногда появляются и личные снимки.

В этот раз Марина опубликовала фото, где позировала вместе с детьми. Все трое улыбались, лежа на шезлонге. Как можно понять, Боржемская улетела на море с детьми.

"Заряжаем ваш вечер на позитив!", - написала Марина под фото.

Фанаты, включая Машу Ефросинину, поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие вы классные", "Счастливые и красивые", "Благодарим за позитив. Взаимно", "Это 100%. Вот увидела вас и улыбнулась", "Лапочки", "Дети, это почти всегда позитив. Правда, есть исключения".

Сообщалось, что телезвезда Марина Боржемская (бывшая Узелкова) из проекта "Зважені та щасливі" поделилась результатами своих трудов, как тренера, и упорной работы над собой своих подопечных.

На серии кадров предстали барышни, рискнувшие избавиться от лишних килограммов, при этом преображение коснулось не только их фигур. Участницы 21-дневной программы похудения будто скинули вместе с лишним весом и десяток лет.

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