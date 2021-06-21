Известная украинская фитнес-тренер Марина Боржемская, бывшая жена Вячеслава Узелкова, показала себя, рассказав о йоге

Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская обожает спорт и пропагандирует его среди украинцев. Красотка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится секретами фигуры и рассказывает о тренировках. В этот раз Марина решила рассказать о йоге:

"Сегодня международный день йоги. Давайте поговорим о пользе йоги для фигуры.

Йога – это прекрасное средство для корректирования и формирования фигуры.

Хотя коррекция контуров тела в практике йоги не цель, но стройность и подтянутость в ходе занятий достигаются сами собой", - написала Марина.

На фото Боржемская показала несколько поз. Красотка была в обтягивающих штанах, топе и кроссовках.

Фанаты сразу начали комментировать публикацию:

"Красота", "Да, классно, не похудела, но лучше чувствую себя", "Делаю по утрам Сурию. Мне очень нравится", "Його для меня, как глоток свежего воздуха, заряд энергии на целый день. Всегда когда есть время с утра, занимаюсь йогой", "Очень долго не воспринимал йогу всерьёз, пока не встретила "своего" тренера. Её занятия перевернули мой взгляд! Сейчас обожаю!".

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