Боксер, бывший муж тренера шоу «Зважені та щасливі» Марины Боржемской, Вячеслав Узелков, порассуждал о чувствах

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков познакомились, когда ей было 19 лет, а ему - 20, пишет Politeka.net. Пара прожила вместе 22 года и развелась в 2018 году.

В интервью программе "Зірковий шлях" Марина Боржемская рассказала, что живет вместе с двумя детьми на съемной квартире в Виннице. Оказывается, общую квартиру экс-супругов, по просьбе Узелкова, переоформили на его мать.

Сейчас Марина мечтает найти себе самодостаточного и зрелого партнера, а вот ее бывший супруг, видимо, уже нашел себе пассию.

Боксер опубликовал фото в Инстаграм, на которых показал свою и женскую руки. Вместе пара рванула на курорт в Одессу.

В посте спортсмен рассуждал о любви.

"Что такое любовь? Два сердца бьющихся в унисон? Две руки, соединенные вместе? Два тела, идущих по жизни рядом? Не думаю. Мне кажется, что большее связано с любовью. А может просто, две души встретившиеся в пространстве. И обретя поддержку хотят жить. Жить вместе...", - написал Вячеслав.

"Вы никакими постами не убежите от того, что вы ее любите... Хватит врать самому себе. Взрослый дядя, а ведешь себя как школьник", "👏👏👏 интересно чья это рука...?", "Любовь - это когда хочешь с кем-то переживать все четыре времени года", - написали пользователи сети.

Напомним, Вячеслав Узелков стал героем выпуска романтического реалити-шоу "Одруження наосліп". Отношения на проекте у него не сложились, а в конце боксер заявил, что до сих пор любит свою бывшую жену Марину Боржемскую.

Напомним, экс-жена Узелкова рассказала, как боксер относится к детям после развода: "Он сказал, что есть час..."

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