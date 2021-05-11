Тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская, бывшая супруга Вячеслава Узелкова, рассказала, что происходит в ее семье после развода
Марина Боржемская и Вячеслав Узелков познакомились, когда ей было 19 лет, а ему - 20, пишет Politeka.net. Пара рассталась после 22 лет отношений - в 2018 году. У бывших супругов остались двое детей, Роберт и Оливия.
В недавнем интервью программе "Зірковий шлях" Марина рассказала, что сейчас растит детей сама на съемной квартире в Виннице. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Сейчас у нее в планах накопить на собственное жилье.
С детьми у боксера сложные отношения. Оказалось, что Узелков заблокировал сына в соцсети три месяца назад. В последний раз отец видел Роберта, когда тот приводил ему сестричку. Оливия попросилась в гости к папе, на что тот ответил - у него есть час и они могут увидеться.
"Он сказал, что есть час и они могут увидеться. И Роберт завел сестру, потому что я в то время как раз работала", - рассказала Боржемская.
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К слову, сейчас Роберт признался, что не стремится общаться с отцом.
Боржемская умолчала, помогает ли спортсмен семье материально, но отметила, что на Новый год он подарил чадам деньги.
Что касается совместно нажитого имущества, то их общую квартиру по просьбе Узелкова переоформили на его мать. Боржемская вспомнила, что нотариус была удивлена ее поведением, ведь Марина просто "светилась от счастья".
"Да. Потому что, наверное, я отдаю то, что я должна отдать. Потому что самое ценное у меня уже есть – дети", – вспомнила экс-жена боксера.
Сейчас дети подстегивают маму ходить на свидания, а она мечтает найти самодостаточного, зрелого партнера, который умеет уважать чужую свободу и готов к ответственности.
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