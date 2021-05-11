Тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская, бывшая супруга Вячеслава Узелкова, рассказала, что происходит в ее семье после развода

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков познакомились, когда ей было 19 лет, а ему - 20, пишет Politeka.net. Пара рассталась после 22 лет отношений - в 2018 году. У бывших супругов остались двое детей, Роберт и Оливия.

В недавнем интервью программе "Зірковий шлях" Марина рассказала, что сейчас растит детей сама на съемной квартире в Виннице. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Сейчас у нее в планах накопить на собственное жилье.

С детьми у боксера сложные отношения. Оказалось, что Узелков заблокировал сына в соцсети три месяца назад. В последний раз отец видел Роберта, когда тот приводил ему сестричку. Оливия попросилась в гости к папе, на что тот ответил - у него есть час и они могут увидеться.

"Он сказал, что есть час и они могут увидеться. И Роберт завел сестру, потому что я в то время как раз работала", - рассказала Боржемская.