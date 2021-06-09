Украинский фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, рассказала о принятии недостатков

Популярная фитнес-тренер привыкла активно вести свой профиль в Инстаграм, чтобы рассказывать о том, как оздоровиться, похудеть и правильно питаться. В этот раз Марина затронула тему. Из-за которой комплексуют множество женщин.

По словам тренера, все мы хотим красивое идеальное тело как с картинки. И часто, когда смотрим на себя в зеркало, кажется, что с нами что-то не так.

«Сегодня поговорим про растяжки.

Прежде всего, стоит сказать, что растяжки — это нормально, и они есть практически у всех.

▪️Более того, благодаря бодипозитиву такие несовершенства считаются даже украшением и вашей отличительной особенностью. И их точно уже не стоит стесняться. Тем не менее, для многих рубцы являются причиной сильного дискомфорта.

▫️Растяжки появляются, когда верхний слой кожи растягивается. Волокна коллагена, ответственные за эластичность кожи, разрываются, образуя те самые растяжки.

▪️Чаще всего эти рубцы появляются при быстром росте еще в подростковом возрасте, при наборе веса или беременности. Также появление растяжек может быть симптомом некоторых заболеваний и гормонального дисбаланса.

▫️Часто у женщин после беременности появляются растяжки. В первую очередь на животе и груди — частях тела, кожа на которых в этот период растягивается больше всего.

▪️Самый верный и быстрый способ борьбы с растяжками — предотвратить их появление с помощью кремов и масел, укрепляющих и уплотняющих кожу.

К сожалению, если растяжки уже появились, избавиться от них будет нелегко. Рубцы, образовавшиеся совсем недавно, еще можно устранить. Но если растяжки белые и существуют у вас давно, увы, они вряд ли исчезнут» - пишет Марина.

Также она подмечает, что более реалистичная цель — сделать менее заметными растяжки. Существует немало косметических процедур и средств, которые помогут получить хороший результат. И хотя полностью избавиться от рубцов практически невозможно, если вы будете использовать правильные средства и действительно уделять этому внимание, растяжки станут менее заметны.

Также Марина опубликовала фото, на котором позировала в стильном купальнике. Красотка выставила ножку, демонстрируя роскошный загар, а в публикации рассказала о пищеварении:

"Сегодня всемирный день здорового пищеварения Правильная работа желудка и кишечника – основа основ нашего здоровья", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Никитюк, и написали комментарии.

Напомним, экс-жена Узелкова в купальнике раскрыла, как не растолстеть в отпуске

Также Politeka сообщала, что тренер "Зважені та щасливі" Боржемская поделилась секретом красивых рук

А еще Politeka писала, что тренер "Зважені та щасливі" Боржемская показала, как подготовилась к пляжному сезону