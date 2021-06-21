Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вразила яскравою зовнішністю в ефектному вбранні

Талантом і привабливістю голлівудської зірки захоплюються у всьому світі. До сих пір Джолі для багатьох вважається еталоном краси.

У мережі раз у раз з'являються знімки артистки в різних фан-групах. Так на одній з таких сторінок з'явилися знімки знаменитої актриси у вечірньому вбранні, повідомляє Politeka.net.

Анджеліна Джолі відображена в чорній сукні з глибоким декольте. Її волосся солбрани, відкриваючи витончену шию. На обличчі актриси-яскравий макіяж з її улюбленими чорними стрілками і промениста посмішка. Образ доповнюють прикраси з камінням.

Користувачі Мережі захоплюються виглядом улюбленої актриси.

"Така красива", "красуня", "Люблю тебе", "До біса ідеальна", "унікальна жінка", "Ого, як круто", "чарівна жінка, чудова актриса", - пишуть в коментарях до фото.

Відзначимо, Анджеліна Джолі довгий час віддавала перевагу саме чорному кольору одягу. Такою її можна було побачити двадцять років тому коли вона також відрізнялася епатажною поведінкою і неоднозначними заявами. Сьогодні ж актриса віддає перевагу класичним образам, світлим відтінкам і спокійному макіяжу.

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