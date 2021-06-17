Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впечатлила элегантностью

Анджелина Джоли, начиная с 1990-х годов, завоевала огромную популярность, сообщает Politeka.net. Несмотря на все трудности личной жизни артистка большое внимание уделяет своим образам.

Хотя в юные годы Джоли выбирала самые смелые наряды, на протяжении долгих последних лет звезда отдает предпочтение более нежным образам. Красотка элегантна в летящих платьях, или - в простых объемных.

В этот раз пользователи сети вспомнили образ актрисы, которая появилась в черном платье с длинным декольте. Из-за тонкого кружева было видно, что артистка решила не надевать белья. Звезда была с аккуратной прической, а ее макияж сделан с акцентом на большие глаза.

"Всегда элегантна. Пример красоты ❤️", - написали авторы поста.

Публикация быстро собрала десятки лайков и немного комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Осторожно 🔥❤️", "♥️♥️♥️♥️♥️🇺🇸💍🇮🇹♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🥃🥃🎩🐈🌟🌟", - написали пользователи сети.

Напомним, Анджелина Джоли все чаще появляется на публике в нарядах, которые говорят о ее личной позиции сильной, талантливой и работоспособной женщины. Сейчас она сама занимается домашним хозяйством. Часто артистку можно заметить во время похода за продуктами, или когда она забирает детей из школы. Для этого она выбирает самые просты платья, которые не сковывают ее движений.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.