Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли восхитила яркой внешностью в эффектном наряде

Талантом и привлекательностью Голливудской звезды восхищаются во всем мире. До сих пор Джоли для многих считается эталоном красоты.

В сети то и дело появляются снимок артистки в разных фан-группах. Так на одной из таких страничек появились снимки знаменитой актрисы в вечернем наряде, сообщает Politeka.net.

Анджелина Джоли запечатлена в черном платье с глубоким декольте. Ее волосы солбраны, открывая изящную шею. На лице актрисы – яркий макияж с ее любимыми черными стрелками и лучезарная улыбка. Образ дополняют украшения с камнями.

Пользователи Сети восхищаются видом любимой актрисы.

«Такая красива», «Красотка», «Люблю тебя», «Чертовски идеальна», «Уникальная женщина», «Ого, как круто», «Волшебная женщина, замечательная актриса», - пишут в комментариях к фото.

Отметим, Анджелина Джоли долгое время отдавала предпочтение именно черному цвету одежды. Такой ее можно было увидеть двадцать лет назад когда она также отличалась эпатажным поведением и неоднозначными заявлениями. Сегодня же актриса предпочитает классические образы, светлые оттенки и спокойный макияж.

Напомним, украинская Анджелина Джоли в наряде с открытой спиной томно растянулась в саду: "Это уже искусство".

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