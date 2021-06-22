Принц Вільям попросив брата принца Гаррі і його дружину Меган Маркл покинути Кенсінгтонський палац
Як пише The Times, конфлікт між братами почався після того, як співробітники палацу викрили Меган Маркл в грубому і зневажливому до них ставленні.
Історик королівської сім'ї Роберт Лейсі у своїй книзі Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult заявив, що дружина принца Гаррі була звинувачена в грубій поведінці і знущаннях.
Набрякається, що це буквально розлютило принца Вільяма. Герцог Кембриджський був всерйоз стурбований, що Меган "краде" у нього брата, а також "розхитує заповітні принципи монархії".
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"Він був шокований тим, що йому розповіли про передбачувану поведінку Меган, і він хотів почути, що скаже Гаррі. Розбірки між братами були запеклими і лютими", - розповіло джерело.
Незабаром після цього Вільям попросив брата і його дружину виїхати з Кенсінгтонського палацу. Вони деякий час пожили в особняку Фрогмор-хаус, а незабаром і зовсім покинули Великобританію.
Зараз пара живе в США, де і з'явився на світ їх друга дитина – дочка Лілібет Діана. Сім'я живе в Каліфорнії, де в минулому році вони прикупили особняк з 9 спальнями, тенісним кортом і басейном, вартістю в 14,6 мільйонів доларів.
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