Принц Вільям попросив брата принца Гаррі і його дружину Меган Маркл покинути Кенсінгтонський палац

Як пише The Times, конфлікт між братами почався після того, як співробітники палацу викрили Меган Маркл в грубому і зневажливому до них ставленні.

Історик королівської сім'ї Роберт Лейсі у своїй книзі Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult заявив, що дружина принца Гаррі була звинувачена в грубій поведінці і знущаннях.

Набрякається, що це буквально розлютило принца Вільяма. Герцог Кембриджський був всерйоз стурбований, що Меган "краде" у нього брата, а також "розхитує заповітні принципи монархії".

"Він був шокований тим, що йому розповіли про передбачувану поведінку Меган, і він хотів почути, що скаже Гаррі. Розбірки між братами були запеклими і лютими", - розповіло джерело.

Незабаром після цього Вільям попросив брата і його дружину виїхати з Кенсінгтонського палацу. Вони деякий час пожили в особняку Фрогмор-хаус, а незабаром і зовсім покинули Великобританію.

Зараз пара живе в США, де і з'явився на світ їх друга дитина – дочка Лілібет Діана. Сім'я живе в Каліфорнії, де в минулому році вони прикупили особняк з 9 спальнями, тенісним кортом і басейном, вартістю в 14,6 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон через тиждень несподівано висловилася про дочку принца Гаррі і Маркл: "сподіваємося, що незабаром…"

Як повідомляла Politeka, Стала відома таємниця імені дочки принца Гаррі і Меган Маркл: "попросив благословення...".

Також Politeka писала, Принц Гаррі і Меган Маркл знову стали батьками, новину приховували два дні: що відомо про малюка.