Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл (герцоги Сассекские) недавно стали родителями во второй раз

Принц Гарри и его супруга в 2019 году стали родителями впервые - у них родился сын Арчи. А четвертого июня 2021 года у пары родилась малышка Лилибет "Лили" Диана.

Герцог Сассекский отнесся с уважением к королевским традициям, ведь прежде чем дать имя дочери, он попросил благословения у Елизаветы II.

Об это сообщает Vanityfair, ссылаясь на близкого друга Гарри. Инсайдеры уверяют, что принц, несмотря ни на что, любит и уважает свою бабушку, поэтому он не мог не спросить у нее мнения. Для Гарри два имени, Лилибет и Диана - очень важны и значимы.

Отметим, Лилибет – очень личное прозвище для Елизаветы II, ведь так ее называл дедушка – король Георг V, и покойный муж, принц Филипп. А Диана — имя погибшей принцессы, матери Гарри и Уильяма.

Королевский эксперт Анджела Левин уверена, что королева Елизавета II отнеслась к выбору имени негативно. По мнению Левин, после скандального интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, монархиня считает выбор имени неуместным.

"Не думаю, что это хорошая идея. По моему мнению, это довольно грубо по отношению к Ее Величеству", – пояснила королевский эксперт, добавив, что герцоги "унизительно" использовали прозвище королевы.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз четвертого июня, но сообщили об этом лишь два дня спустя.

Напомним, Принца Гарри застали вместе с братом принцем Уильямом, появились кадры.

Как сообщала Politeka, Похороны принца Филиппа прошли в прямом эфире, кадры с церемонии: как Елизавета ІІ попрощалась с мужем.

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