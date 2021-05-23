Натянутым отношениям принцев Гарри и Уильяма можно положить конец

Об этом в интервью Daily Mirror сообщила Кинси Скофилд, американский эксперт по британской королевской семье.

По ее словам, братья могут прекратить "раскол" и вернуться к нормальной жизни при одном условии - если Гарри примет нелегкое решение касательно отношений со своей женой, бывшей актрисой, Меган Маркл.

«К сожалению, я думаю, что единственный способ, чтобы все вернулось к норме, - это если бы принц Гарри и Меган Маркл разошлись, и принц Гарри вернулся бы в Великобританию один. Но Гарри никогда не оставит своих детей в другой стране», - заявила Скофилд.

Также эксперт добавила, что жена Уильяма Кейт Миддлтон является горячей сторонницей примирения братьев.

Напомим, холодок между принцами пробежал, когда Гарри и Меган начали встречаться. А после их свадьбы братья практически прекратили общение. Окончательно они рассорились, когда герцоги Сассекские отказались от своих полномочий весной прошлого года.

В последнее время принц Гарри с женой не стесняются рассказывать о причинах своего бегства из Великобритании, поливая грязью королевскую семью и обвиняя в нетолерантности. Отметим, пара покинула Лондон в 2019 году, некоторое время пожив вместе с сыном Арчи в Канаде. Затем, частично за кредитные средства, они купили особняк в Лос-Анджелесе и переехали в США. Сейчас Гарри с Меган ожидают рождения второго ребенка.

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