Жизнь после этого стала довольно тяжелой

Принц Гарри сообщил о самых страшных, по его словам, годах его жизни – с 28 до 32 лет

Пытаясь справиться с болью от утраты матери, принцессы Дианы, он пошел по наклонной дороге и стал употреблять запрещенные вещества.

По признанию принца, в пятницу или субботу он употреблял столько спиртного, сколько другие люди за неделю, причем делал это с целью "замаскировать боль", которая не оставляла его после трагической кончины принцессы Дианы.

По словам Гарри, на похоронах его матери (принцу было 12 лет) он будто "покинул свое тело и просто шел рядом", так как был вынужден делать то, чего от него ждут.

Герцог Сассекский отметил, что не получил должной поддержки семьи. О трагедии просто старались не говорить. Ближе к 30 годам Гарри осознал, насколько сильно все это на него влияет.

Герцог Сассекский признался, что был "просто не в себе", но "играл роль" каждый раз, когда надевал костюм и галстук.

Кроме этого, принц Гарри начал страдать от панических атак. Когда же пришло время исполнять обязанности члена монаршей семьи, Гарри чувствовал себя хуже некуда.

"Каждый раз, когда я надеваю костюм и галстук, мне приходится играть роль. Еще до того, как я выходил из дома, меня заливал пот, учащался пульс. Я был в режиме "бей или беги". Панические атаки, сильная тревожность – период с 28 до 32 лет был кошмаром", – поделился мужчина.

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