Принц Гарри сообщил о самых страшных, по его словам, годах его жизни – с 28 до 32 лет

Пытаясь справиться с болью от утраты матери, принцессы Дианы, он пошел по наклонной дороге и стал употреблять запрещенные вещества.

По признанию принца, в пятницу или субботу он употреблял столько спиртного, сколько другие люди за неделю, причем делал это с целью "замаскировать боль", которая не оставляла его после трагической кончины принцессы Дианы.

Меган Маркл и принц Гарри, скрин

По словам Гарри, на похоронах его матери (принцу было 12 лет) он будто "покинул свое тело и просто шел рядом", так как был вынужден делать то, чего от него ждут.

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Герцог Сассекский отметил, что не получил должной поддержки семьи. О трагедии просто старались не говорить. Ближе к 30 годам Гарри осознал, насколько сильно все это на него влияет.

Герцог Сассекский признался, что был "просто не в себе", но "играл роль" каждый раз, когда надевал костюм и галстук.

меган маркл, принц гарри, скрин

Кроме этого, принц Гарри начал страдать от панических атак. Когда же пришло время исполнять обязанности члена монаршей семьи, Гарри чувствовал себя хуже некуда.

"Каждый раз, когда я надеваю костюм и галстук, мне приходится играть роль. Еще до того, как я выходил из дома, меня заливал пот, учащался пульс. Я был в режиме "бей или беги". Панические атаки, сильная тревожность – период с 28 до 32 лет был кошмаром", – поделился мужчина.

Напомним, Принца Гарри застали вместе с братом принцем Уильямом, появились кадры.

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