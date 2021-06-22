Принц Уильям попросил брата принца Гарри и его супругу Меган Маркл покинуть Кенсингтонский дворец

Как пишет The Times, конфликт между братьями начался после того, как сотрудники дворца уличили Меган Маркл в грубом и пренебрежительном к ним отношении.

Историк королевской семьи Роберт Лейси в своей книге Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult заявил, что жена принца Гарри была обвинена в грубом поведении и издевательствах.

Отечается, что это буквально взбесило принца Уильяма. Герцог Кембриджский был всерьез обеспокоен, что Меган "крадет" у него брата, а также "расшатывает заветные принципы монархии".

"Он был в ужасе от того, что ему рассказали о предполагаемом поведении Меган, и он хотел услышать, что скажет Гарри. Разборки между братьями были ожесточенными и яростными", - рассказал источник.

Вскоре после этого Уильям попросил брата и его жену уехать из Кенсингтонского дворца. Они некоторое время пожили в особняке Фрогмор-хаус, а вскоре и вовсе покинули Великобританию.

Сейчас пара живет в США, где и появился на свет их второй ребенок – дочь Лилибет Диана. Семья живет в Калифорнии, где в прошлом году они прикупили особняк с 9 спальнями, теннисным кортом и бассейном, стоимостью в 14,6 миллионов долларов.

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