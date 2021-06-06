Принц Гарри и Меган Маркл вновь стали родителями

Как передает Politeka.net со ссылкой на CNN, об этом сообщили представители королевской семьи. Известно, что дочка Гарри и Меган родилась еще в пятницу, 4 июня, но сообщили об этом только сегодня. Девочка родилась в 11:40 утра в Калифорнии. Вес малышки составил 7 фунтов 11 унций. По сообщениям представителя королевской семьи, мать и ребенок здоровы.

Отмечается, что новорожденную назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. Девочку назвали в честь прабабушки, Ее Величества Королевы, которая имела семейное прозвище Лилибет. Второе имя девочки дали в честь матери Гарри, принцессы Дианы.

Супруги уже воспитывают двухлетнего сына Арчи.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл в январе прошлого года решили отказаться от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи. Это вызвало большой скандал в британской прессе. Гарри и Меган Маркл уехали в США, где начали новую жизнь. Недавно пара дала интервью, в котором призналась, что давление со стороны королевской семьи и прессы вынудило их уехать из Британии. Отметим, что с тех пор супруги не могут официально пользоваться своим королевским титулом.

Напомним, что принцу Гарри придется бросить Меган Маркл с детьми: раскрыто жесткое условие примирения с Уильямом.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл "раскусили" после скандальных выпадов о семье принца Гарри: "Всего лишь предлог...".

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