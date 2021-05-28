Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, кардинально змінила своє життя, вийшовши заміж

Меган Маркл з дитинства мріяла стати актрисою, хоча і починала будувати кар'єру у посольстві США в Буенос-Айресі, повідомляє Politeka.net. Однак волею випадку вона зважилася пройти кастинг телевізійного серіалу і в результаті отримала роль.

Так почалася акторська кар'єра Меган, а велику популярність вона отримала після ролі в серіалі "Форс-мажори", в якому вона грала сім років.

У 2016 році Маркл познайомилася з принцом Гаррі. У пари зав'язався роман і довго вони приховували свої стосунки. Однак в результаті закохані відкрилися всьому світу, а у 2018 році одружилися. З акторською кар'єрою зірці довелося закінчити.

Варто зазначити, що на весіллі Меган і Гаррі була присутня тільки мати актриси Дорія Регланд. Тоді, як в актриси було багато друзів. Зокрема, одна з подруг днями показала, якою була Меган Маркл у 2016 році.

"У 2016 році #МеганМаркл була подружкою нареченої на весіллі своєї близької подруги, письменниці й телевізійного продюсера Ліндсі Джилл Рот.

Подруга герцогині вже ділилася знімком з торжества, але днями в мережі з'явився раніше кадр, що не публікувався, на якому позує Меган", - написали автори поста.

"Не бачу я в ній нічого "королівського", та й герцогинею бути не личить. Благородства, манер, і аристократичності не видно. Не прийняв її королівський двір, що й слід було очікувати...", "Звідки її тільки відкопали, циганка якась", " так.....мабуть, Гарік був сильно піддатий, якщо звернув увагу на це "диво"", " Меган красуня 🔥 🔥так тримати. Нехай всі захлинуться у своїй жовчі, а ти продовжуй те, що задумала.👍 👍 👍 ", "Після заміжжя явно краще стала", - прокоментували користувачі мережі.

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