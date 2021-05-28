Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, кардинально поменяла свою жизнь, выйдя замуж

Меган Маркл с детства мечтала стать актрисой, хотя и начинала строить карьеру в посольстве США в Буэнос-Айресе, сообщает Politeka.net. Однако волей случая она решилась пройти кастинг телевизионного сериала и в результате получила роль.

Так началась актерская карьера Меган, а большую известность она получила после роли в сериале "Форс-мажоры", в котором она играла семь лет.

В 2016 году Маркл познакомилась с принцем Гарри. У пары завязался роман и долго они скрывали свои отношения. Однако в итоге влюбленные открылись всему миру, а в 2018 году поженились. С актерской карьерой звезде пришлось закончить.

Стоит отметить, что на свадьбе Меган и Гарри присутствовала только мать актрисы Дория Рэгланд. Тогда, как у актрисы было много друзей. В частности, одна из подруг на днях показала, какой была Меган Маркл в 2016 году.

"В 2016 году #МеганМаркл была подружкой невесты на свадьбе своей близкой подруги, писательницы и телевизионного продюсера Линдси Джилл Рот.

Подруга герцогини уже делилась снимком с торжества, но на днях в сети появился ранее не публиковавшийся кадр, на котором позирует Меган 📸", - написали авторы поста.

"Не вижу я в ней ничего "королевского", да и герцогиней быть не идет. Благородства, манер, и аристократичности не видно. Не принял ее королевский двор, что и следовало ожидать...", "Откуда ее только откапали, цыганка какая-то", "Да.....видать, Гарик был сильно поддатый, если обратил внимание на это "чудо"", "Меган красотка 🔥🔥так держать. Пусть все захлебнутся в своей желчи, а ты продолжай то, что задумала.👍👍👍", "После замужества явно лучше стала", - прокомментировали пользователи сети.

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