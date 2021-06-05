Меган Маркл знову дивує громадськість своїми скандальними вчинками

Меган Маркл прийняла рішення розповісти Опрі Вінфрі про расизм у британській монаршій родині і байдужість титулованих родичів до її проблем і психологічного стану принца Гаррі.

Письменник Філ Дамп'єр, автор книги "У Королівських костюмах: Гаррі і Меган своїми словами", прокоментував, навіщо Меган Маркл посипала звинуваченнями у бік королівської сім'ї, пише ОК-magazine.

Письменник заявив, що Маркл ніколи не прагнула надовго залишатися в Буккінгемському палаці і вже тим більше нести тяжкий тягар протокольних обов'язків. Тому її слова лише спосіб розірвати всі зв'язки з королівською сім'єю.

"Боюся, що всі її звинувачення на адресу королеви, родичів, придворних і їх ставлення до них з Гаррі — всього лише привід і виправдання того, що вони зробили. Причина відходу з Британії зовсім в іншому", - заявив Філ Дамп'єр.

Він також припускає, що життя в королівській родині було для Меган лише необхідним трампліном. Трампліном, який був їй потрібен, щоб зробити собі ім'я і реалізувати всі комерційні проекти, які вона задумала ще кілька років тому.

А всі звинувачення на адресу королівської сім'ї лише привід заявити про себе і нагадати зайвий раз про своє існування.

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