Меган Маркл снова удивляет общественность своими скандальными поступками

Меган Маркл приняла решение рассказать Опре Уинфри о расизме в британской монаршей семье и равнодушии титулованных родственников к ее проблемам и психологическому состоянию принца Гарри.

Писатель Фил Дампьер, автор книги «В королевских костюмах: Гарри и Меган своими словами», прокомментировал, зачем Меган Маркл посыпала обвинениями в сторону королевской семьи, пишет ОК-magazine.

Писатель заявил, что Маркл никогда не стремилась надолго оставаться в Буккингемском дворце и уж тем более нести тяжкое бремя протокольных обязанностей. Потому ее слова лишь способ разорвать все связи с королевской семьей.

«Боюсь, что все ее обвинения в адрес королевы, родственников, придворных и их отношения к ним с Гарри — всего лишь предлог и оправдание того, что они сделали. Причина ухода совсем в другом», — заявил Фил Дампьер.

Он также предпологает, что жизнь в королевской семье являлась для Меган лишь необходимым трамплином. Трамплином, который был ей нужен, чтобы сделать себе имя и реализовать все коммерческие проекты, которые она задумала еще несколько лет назад.

А все обвинения в адрес королевской семьи лишь повод заявить о себе и напомнить лишний раз о своем существовании.

Напомним, что беременная Маркл рассказала о еще нерожденной дочке.

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