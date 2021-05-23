Натягнутим відносинам принців Гаррі і Вільяма можна покласти край

Про це в інтерв'ю Daily Mirror повідомила Кінсі Скофілд, американський експерт з британської королівської сім'ї.

За її словами, брати можуть припинити "розкол" і повернутися до нормального життя за однієї умови - якщо Гаррі прийме нелегке рішення щодо відносин зі своєю дружиною, колишньою актрисою, Меган Маркл.

«На жаль, я думаю, що єдиний спосіб, щоб все повернулося до норми, - це якби принц Гаррі і Меган Маркл розійшлися, і принц Гаррі повернувся б до Великобританії один. Але Гаррі ніколи не залишить своїх дітей в іншій країні», - заявила Скофілд.

Також експерт додала, що дружина Вільяма Кейт Міддлтон є гарячою прихильницею примирення братів.

Нагадаємо, холодок між принцами пробіг, коли Гаррі і Меган почали зустрічатися. А після їхнього весілля брати практично припинили спілкування. Остаточно вони посварилися, коли герцоги Сассекські відмовилися від своїх повноважень навесні минулого року.

Останнім часом принц Гаррі з дружиною не соромляться розповідати про причини своєї втечі з Великобританії, поливаючи брудом королівську сім'ю і звинувачуючи в нетолерантності. Відзначимо, пара покинула Лондон в 2019 році, деякий час поживши разом із сином Арчі в Канаді. Потім, частково за кредитні кошти, вони купили особняк в Лос-Анджелесі і переїхали до США. Наразі Гаррі з Меган очікують народження другої дитини.

Нагадаємо, Принца Гаррі застали разом з братом принцом Вільямом, з'явилися кадри.

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