Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые высказалась о рождении племянницы
Неделю назад в британской королевской семье произошло радостное событие – у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родилась дочь. И хотя пара покинула королевский дворец и перебралась в США, в Британии это событие восприняли радостно. А теперь рождение малышки Лилибет Дианы прокомментировала супруга наследника престола Кейт Миддлтон. Об этом передает Independent.
Так, сообщается, что во время своего визита к первой леди США герцогиня Кембриджская заявила журналистам, что они с мужем очень ждут встречи с племянницей. Однако, как оказалось, даже спустя неделю они еще не выходили на видеосвязь с семьей принца Гарри. При этом герцогиня поделилась своими наилучшими пожеланиями в адрес молодых родителей и передала поздравления Гарри и Меган, которые неделю назад второй раз стали родителями.
"Я желаю ей всего наилучшего. С нетерпением жду возможности ее увидеть. Мы еще ее не видели, надеемся, что вскоре у нас будет возможность познакомиться с ней. Не могу дождаться встречи с ней", - сказала Миддлтон.
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