Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон решили показать, как выглядит их дочь сейчас

Супруги воспитывают троих детей, Джорджа, Шарлотту и Луи, передает Politeka.net. Единственной дочери принца второго мая исполнилось шесть лет. В этот день родители традиционно поделились новым официальным портретом дочери в Инстаграме.

В кадре предстала светловолосая улыбчивая девочка. На ней - платье с цветочным принтом из линейки британского бренда Rachel Riley. Стоимость наряда всего 59 фунтов стерлингов.

"Поздравляем принцессу Шарлотту с шестым днем рождения. 🎈

📸 Герцогиня Кембриджская", - подписано фото.

Автором фото стала сама Кейт Миддлтон, которая увлекается фотографией, и многие официальные снимки членов семьи сделаны именно ей. Звезда сделала этот кадр в загородном поместье в Норфолке.

Пока неизвестно, как королевская семья отпразднует день рождения дочери.

За 12 часов публикация собрала почти миллион лайков и много комментариев. Многие пользователи сети отметили, что Шарлотта похожа на своего отца, принца Уильяма и королеву Елизавету ІІ:

«Она похожа на королеву Елизавету», «Ну, это дочь Уильяма!», «Она похожа на свою бабушку ... милая девочка», «Она так похожа на королеву!», «У нее глаза Уильяма! Такая милашка!» , «Выглядит так похоже на королеву, ее прабабушку! ❤️», «Копия ее папы», «Она похожа на мини-версию королевы ❤️❤️», «Сейчас час ночи, я умираю от любви, мне нравится фотография она точная копия Уильяма !!".

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