Оказалось, что после отъезда Гарри и Меган в США жизнь королевской семьи стала намного спокойнее

Как сообщает Politeka.net, во дворце жизнь стала "намного спокойнее" после переезда принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Америку. Об этом сообщает британское издания The Mirror, ссылаясь на слова некого инсайдера, приближенного к монархам. Как известно, после свадьбы и рождения сына герцоги Сассекские решили отказаться от выполнения королевский обязанностей, а вскоре вообще сообщили, что переезжают на родину Меган – в Америку.

В связи с отъездом сына и невестки жить стало легче спокойнее всем во дворце, заявил источник. Так, принц Чарльз, как прямой наследник британской короны, испытал облегчение, так как ему предстоит составить план будущего монархии. По словам инсайдера, главной проблемой было то, что принц Гарри и его супруга отказывались понимать, как все должно работать. Они якобы постоянно психовали и устраивали истерики из-за того, что не могут сделать, то что им хочется. И хотя монархия потеряла работающих членов семьи, по словам источника, без истерик Маркл всем стало спокойнее.

Тем временем нагрузка увеличилась для тех монархов, которые остались при дворце. Так занять место герцогов Сассекских может младший сын Елизаветы II и принца Филиппа – принц Эдвард, а также его жена Софи, графиня Уэссекская. Последняя, кстати, очень близка с королевой, да и репутация у нее не запятнана. Большие надежды на свою супругу Камиллу, герцогиню Корнуолльскую возлагает также принц Чарльз, кроме того, блестящая репутация у его старшего сына принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон.

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