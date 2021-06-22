Українська співачка Настя Каменських у новому кокетливому образі показала фігуру біля басейну

Популярна виконавиця вільний час найчастіше проводить з чоловіком і подругою – Ганною Андрійчук, яка нещодавно розлучилася з Позитивом. Причому вдома зірки відпочивають найбільше. У дворі Потапа і Насті є басейн, біля якого вони постійно загоряють.

Цього разу Настя грайливо показала новий образ перед тим, як вирушила купатися. У маленькому небесно-блакитному бікіні зірка покрутилася перед камерою, привертаючи увагу до фігури. Причому найцікавіше Каменських вигідно прикрила білою сукнею, залишивши його не зав'язаним.

Покрутившись перед камерою, Настя змогла акцентувати увагу на засмаглій фігурі і зовнішньому вигляді в цілому, адже її постійно обговорюють за скачки ваги. На ще одному фото вже після водних "процедур" зірка постала в одному купальнику і без макіяжу.

Також Настя поділилася ще одним образом вже в іншому купальнику. Зазначимо, через особливості ракурсу ноги артистки на фото виявилися непропорційно великими, на що звернули увагу фоловери Каменських.

"Насть, лижі" « " Ноги розміру 50? 😁 ", "Стопа 48?", "А пальці те, що на руках що на ногах однакові», «так, пощастило Потапу👏Бог послав таку красиву, розумну, молоду красуню-дружину. Цінуйте і любите один одного», "яка ж ти чудова", - писали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських показала свою справжню зовнішність, схвилювавши чоловіка Дорофєєвої Дантеса.

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