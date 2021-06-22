Українська співачка Настя Каменських у новому кокетливому образі показала фігуру біля басейну
Популярна виконавиця вільний час найчастіше проводить з чоловіком і подругою – Ганною Андрійчук, яка нещодавно розлучилася з Позитивом. Причому вдома зірки відпочивають найбільше. У дворі Потапа і Насті є басейн, біля якого вони постійно загоряють.
Цього разу Настя грайливо показала новий образ перед тим, як вирушила купатися. У маленькому небесно-блакитному бікіні зірка покрутилася перед камерою, привертаючи увагу до фігури. Причому найцікавіше Каменських вигідно прикрила білою сукнею, залишивши його не зав'язаним.
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Покрутившись перед камерою, Настя змогла акцентувати увагу на засмаглій фігурі і зовнішньому вигляді в цілому, адже її постійно обговорюють за скачки ваги. На ще одному фото вже після водних "процедур" зірка постала в одному купальнику і без макіяжу.
Також Настя поділилася ще одним образом вже в іншому купальнику. Зазначимо, через особливості ракурсу ноги артистки на фото виявилися непропорційно великими, на що звернули увагу фоловери Каменських.
"Насть, лижі" « " Ноги розміру 50? 😁 ", "Стопа 48?", "А пальці те, що на руках що на ногах однакові», «так, пощастило Потапу👏Бог послав таку красиву, розумну, молоду красуню-дружину. Цінуйте і любите один одного», "яка ж ти чудова", - писали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Каменських показала свою справжню зовнішність, схвилювавши чоловіка Дорофєєвої Дантеса.
Також Politeka писала, що розчарована Анастасія Каменських "втекла" із заміського будинку, поки Потапа не було поруч.
А ще Politeka повідомляла, що Каменських збентежила українців зовнішнім виглядом на свіжих кадрах.