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Українська телеведуча Леся Нікітюк в обтягуючій сукні показала всі свої сильні сторони

Як передає Politeka.net, 33-річна Нікітюк покрасувалася на сходинках у короткій світлій сукні. Вона одягла босоніжки, які вигідно підкреслили її і без того довгі ноги. Волосся ефектна блондинка залишила розпущеним.

"Забігла привітати з днем народження Сергія Притулу @siriy_ua, але сфоткалася, побачила себе і зрозуміла, що з ним буде наступне фото", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу захоплених слів. Окремі компліменти заслужили засмаглі ніжки артистки. Як відомо, зріст Нікітюк 180 сантиметрів, тому вона може похвалитися дуже довгими ногами.

"Це що за краса така неземна?", "Божечки, яка ж шикарна", "Виглядаєте неймовірно красиво!", "Такі ноги даються лише небагатьом", "О Боги, краса - страшна сила", "покращала, красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк поділилася пікантним фото з гримерки. Зірка показала себе при повному марафеті.

"Ніс і губи зробила сама, ну а волосся довіряю професіоналам", - написала Нікітюк під фото.

Втім, не всім шанувальникам припав до смаку жарт зірки. Багато хто подумав, що мова йде про хірургічні втручання, а не про макіяж. Варто відзначити, що губи виглядали так, ніби їх дійсно збільшили, а лінія контуру була сильно змінена.

Нагадаємо, що Нікітюк підкоригувала фігуру, натягнувши незвичайний корсет: "зменшує талію на...".

Також Politeka писала, що Нікітюк в міні-топі насмішила новим захопленням у власному саду: "перепробувала все...".

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк несподівано заговорила про весілля і видала, чому відмовилася від шоу "Холостячка": "всі вже готові".