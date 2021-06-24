Співак MELOVIN дав жару - публіка в захваті

24-річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) є переможцем 6-го сезону вокального шоу «Х-Фактор». Такжо представляв Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2018», посівши 17-е місце. Причому, багато хто його пам'ятає, як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні.

Костя продовжує займатися творчістю, радуючи численну армію фанатів в Instagram успіхами в кар'єрі та особистими кадрами.

У новому пості MELOVIN постав у студії радіостанції "Наше радіо", де в прямому ефірі зіграв акустичну версію однієї зі своїх пісень, передає Politeka.net. Бочаров звик епатувати публіку зовнішністю - чого тільки варта його світла лінза на одному оці. Цього разу артист вийшов у світ в майці-сітці, темних вузьких джинсах і піджаку. А доповнили незвичайний лук окуляри-зірки та взуття: черевики на невеликій платформі й товстому квадратному каблуці.

"Хто слухав ефір? 🩸 🔥", - запитав у шанувальників улюбленець Данилко.

Користувачі кинулися коментувати:

"Окуляри ... ці окуляри ... чи це не ті окуляри, які я дарувала? Вони, дійсно, дуже схожі…"

"Людям без кондиціонера не дивитися, занадто гаряче🔥"

"Від тебе неможливо відірвати погляд❤️"

"Чекали ефір, слухали, насолоджувалися... дякую"

"Як же мені подобаються ці каблуки вони так тобі підходять, Мел❤️"

"Сіточка-бомба 💣 🔥 😍 "

"Слухала і дивилася ефір! Акустична версія пісні просто бомбезно ❤️ 🔥 💣 💥 🩸 🌪"

"Слухали🔥 Круто😍 але мені не дуже зайшла гітара 😟"

Нагадаємо, що фаворит Андрія Данилка видав гірку правду про український шоубіз: "є люди, які...".

Як повідомляла Politeka, улюбленець Данилко MELOVIN з засмученим виглядом і таблетками показав свій ранок:"не таке воно і добре".

Також Politeka писала, що фаворит Данилко MELOVIN розсекретив загальні плани з Тіною Кароль на липень:"готуйте вогнегасники".