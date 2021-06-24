Дочка співачки Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, поділилася вражаючим кадром з матір'ю

Крістіна Орбакайте пішла по стопах матері, побудувавши кар'єру виконавиці і актриси, передає Politeka.net. Артистка хвалиться своїм талантом при будь-якій можливості.

Цього разу вона заспівала разом з Пугачовою на дні народженні її чоловіка, Максима Галкіна. Відповідним кадром Орбакайте поділилася в Instagram.

Обидві позували з мікрофоном і співали посміхаючись. А позаду можна помітити колегу артисток - Миколу Баскова.

"І гарний настрій не покине більше нас! #всімдобра", - пописала знімок Христина.

За три години публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Будемо сподіватися, що завтра на Жарі ви виступите в короткій сукні 😉", " дуже позитивний знімок!!! Дві улюблені співачки!!!❤ ❤ 🌺 🌺 🌺 ", "Алла Борисівна..😍 божечки, ви такі красиві", " Фото передає атмосферу! Такі радісні ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Прекрасного настрою і дня! ", "Басков незадоволений, не він у фокусі)))", " фотографія на всі часи!!!", "Які Класні наші дівчатка!!!😍❤️❤️❤️❤️❤️Любимо Вас!!❤️❤️❤️❤️", "Які ж Ви обидві Класні! Здоров'я вам і вашим родинам❤️", " дві красуні!!! 🔥 🔥 🔥 Мама і дочка!!! 😍 😍 😍 Щастя, здоров'я і благополуччя на довгі-довгі роки!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, російський шоумен Максим Галкін відсвяткував 45-річчя 18 червня. Привітати ювіляра прийшли сотні гостей - в числі запрошених були і зірки російського шоу-бізнесу Крістіна Орбакайте, Лайма Вайкуле, Валерія і Йосип Пригожин і багато друзів.

Нагадавши, 72-річна Алла Пугачова помолодшала в компанії відомих колег:"гримуча суміш".

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