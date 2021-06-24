Так і притягує до себе погляд

Відома на весь світ актриса українського походження Ольга Куриленко показала яскравий образ зі світлим волоссям і в помаранчевій сукні

Свого часу Куриленко, яка народилася в Бердянську, отримала світову славу завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів про агента 007. З тих пір вона знялася ще в багатьох фільмах, а зараз живе в Європі і продовжує радувати фанатів появами в нових проектах. Нещодавно вона закінчила зйомки у фільмі "Білий слон".

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram актриса поділилася новими знімками, показавши невимушений літній образ. Так, Ольга позує в яскраво-помаранчевій сукні з оригінальним вирізом через одне плече. На обличчі актриси мінімум макіяжу, тому вона виглядає дуже природно.

Увагу до себе також привертає волосся Куриленко. Вона відома своїм образом пекучої брюнетки, проте недавно пофарбувалася в дуже світлий відтінок між русявим і блондом.

На знімку актриса мило посміхається, демонструючи свою природну чарівність.

Шанувальники не змогли пройти повз її пост.

"Дуже дуже дуже красива! З кожним днем все більш красива!", "Ти моя красуня", "ми любимо вас", "Вау! Драматична зміна!", "Ти виглядаєш такою щасливою! Це заразно", "Ну яка ж ви красива і природна!", "Вам дуже личить цей колір волосся", - пишуть люди.

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