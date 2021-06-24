Так и притягивает к себе взгляд

Известная на весь мир актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала яркий образ со светлыми волосами и в оранжевом платье

В свое время Куриленко, которая родилась в Бердянске, получила мировую славу благодаря роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов об агенте 007. С тех пор она снялась еще во многих фильмах, а сейчас живет в Европе и продолжает радовать фанатов появлениями в новых проектах. Недавно она закончила съемки в фильме «Белый слон».

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм актриса поделилась новыми снимками, показав непринужденный летний образ. Так, Ольга позирует в ярко-оранжевом платье с оригинальным вырезом через одно плечо. На лице актрисы минимум макияжа, поэтому она выглядит очень естественно.

Внимание к себе также привлекают волосы Куриленко. Она известна своим образом жгучей брюнетки, однако недавно покрасилась в очень светлый оттенок между русым и блондом.

На снимке актриса мило улыбается, демонстрируя свое природное очарование.

Поклонники не смогли пройти мимо ее поста.

«Очень очень очень красивая! С каждым днем все более красивая!», «Ты моя красавица», «мы любим вас», «Вау! Драматичная перемена!», «Ты выглядишь такой счастливой! Это заразно», «Ну какая же вы красивая и естественная!», «Вам очень идёт этот цвет волос», - пишут люди.

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