Известная голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, впечатлила кардинальным перевоплощением

Как передает Politeka.net, Ольга Куриленко в очень юном возрасте уехала из Украины, чтобы строить карьеру модели в Европе. Красотка работала моделью, но позже стала очень популярной актрисой, которая снялась в десятках картин, включая блокбастеры. Не так давно красотка закончила работу над новым фильмом «Белый слон».

Сегодня звезда продолжает сниматься в кино, но также нередко принимает участие в фотосессиях. На свежих фото она неожиданно стала блондинкой. Куриленко сфотографировала себя крупным планом, засветив светлые волосы, которые не были похожи на парик.

«Получила так много удовольствия от фотосессии сегодня для @countryandtownhouse!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Правда, многим смена образа актрисы не понравилась.

«Темный цвет был лучше», «Прекрасная леди», «Как конфетка», «Очень-очень красивая! С каждым днем красивее!», «Красивый цвет волос», «Это фото получилось очень красивым», «Это так сильно тебя меняет», «Как всегда красиво», «Выглядишь превосходно», - пишут пользователи сети.

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