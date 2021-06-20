Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе на знімальному майданчику
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко ще в підлітковому віці виїхала з України. Красуня спочатку пробувала себе в якості моделі, але стала дуже популярною західною актрисою, знявшись в десятках картин. Зараз Ольга веде активно Instagram, де радує фанатів новими образами.
Цього разу Ольга вирішила згадати, як проходили зйомки фільму "Білий слон" місяць тому. Красуня на фото була в костюмі, позуючи біля великої водойми і посміхалася. Саме там і був знімальний майданчик.
"Повернення минулого місяця, насолода пейзажем на знімальному майданчику "Білого слона", - написала Ольга.
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Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Привіт, Ольга", "симпатична з ніг до душі", " Пам'ятаю цей день!", "Досконалість", " Доброго ранку королева !!!", "Я міг би приєднатися до вас, Ольга ...", "Ой...яка ви витончена".
Повідомлялося, що актриса Ольга Куриленко сколихнула мережу, показавши себе в елегантному образі і звернувшись до публіки.
Наряд якнайкраще підкреслив витончену фігурку Ольги, а рукава-ліхтарики і широкий пояс на тон темніше надали йому особливого шарму.
У підписі зірка звернулася до шанувальників, піднявши їм настрій на вихідні:
"Сподіваюся, у вас прекрасні вихідні! Які у вас плани на вихідні? # Субота #Літо".
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