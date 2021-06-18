Знаменитая актриса украинского происхождения Ольга Куриленко впечатлила романтичным образом в черном

41-летняя уроженка Бердянска, которая прославилась на весь мир, исполнив роль девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов об агенте 007, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В публикации Куриленко показала стильный образ, в котором она вышла в свет. Так, на фото актриса позировала в коротком черном платье с пышными рукавами и белой полоской на груди. Ее образ дополнила яркая коралловая помада и прическа с романтичными локонами. В руках у Ольги можно было заметить модную сумочку.

«Веселой пятницы, ребята! Чем вы сегодня занимаетесь?», - подписала снимок Куриленко.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«Очень красивый портрет», «Такая милая», «Бесконечная красота», «Восхитительная!», «Шикарная», «Ты вообще свободна или замужем?», «Самая красивая женщина на Земле!», «Привет Ольга...ты всегда самая красивая девушка и ты вообще супер», «Ух, шикарная!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Куриленко показала фото, на котором позировала за столиком. Светлые волосы звезды красиво завились, легкий макияж подчеркнул естественную красоту звезды, а элегантное платье выделило формы и тонкую талию.

В таком виде звезда пришла на завтрак к своей знакомой.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко подчеркнула достоинства фигуры платьем с вырезом: «Вот это вид!».

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко приворожила видом в платье с открытыми плечами: «Красный вам к лицу».

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко в нежном образе показала, с кем завтракает: "Надеюсь, вам понравилось".