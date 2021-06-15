Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, впечатлила ярким кадром из фильма
Как передает Politeka.net, 41-летняя Куриленко старается активно вести свой Инстаграм. Но так как свежих фото у нее не всегда хватает, она публикует на своей страничке архивные снимки из фильмов и сериалов, в которых снималась.
В этот раз актриса поделилась кадром, на котором позировала в роскошном красном платье с корсетом. Плечи и зона декольте Куриленко были открыты, что придало снимку особого шарма. В руках красотка держала бокал с выпивкой. Актриса решила проверить, на сколько ее поклонники ориентируются в ее фильмографии.
«Вы можете угадать телешоу?», - подписала фото звезда.
В комментариях поклонники стали угадывать фильм, а также оставили Куриленко массу приятных отзывов.
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«С каждым днем все красивее! Замечательная!», «Роковая женщина», «Такая красотка», «Красный вам к лицу», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ольга Куриленко примерила необычный образ дивы. Актриса позировала в эпатажном образе леди. Ольга надела черно-белое платье с сетчатой тканью и оригинальной завязкой на талии. Классическая шляпка в сочетании с массивными серьгами и выразительным макияжем превратила Куриленко в настоящую кокетку.
Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко похвасталась внешностью в юные годы: "Слишком красивая".
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