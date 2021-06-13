Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, приміряла незвичайний образ класичної голлівудської красуні

Популярна актриса намагається активно вести Instagram, тому все частіше показує на сторінці різні кадри зі своїх останніх зйомок, а також кадри з архівних робіт. При цьому Ольга не любить приміряти однакові образи і не відмовляється від експериментів.

Цього разу Куриленко представила чорно-біле фото, на якому позувала в образі шикарної леді. Ольга показала обличчя дуже близько. Виразний макіяж в стилі Smoky eyes і закладені в тугий пучок ззаду волосся, перетворили Куриленко в справжню голлівудську жінку.

"Сподіваюся, у вас буде Прекрасна неділя на сонечку🌞», - написала Ольга під постом.

Фанати відреагували відразу:

"Дуже красиво🌹; Вираз обличчя:що ти зараз сказав? Повторивши...; 😢 Тут йде дощ 😩; Жоден день тижня не може бути таким красивим, як ця картинка; завжди відчуваю сонячне світло при перегляді своїх постів; Merci Olga; красива ❤️; якщо не звертати увагу на 32 ° в тіні ...».

Нагадаємо, популярна артистка починала свою кар'єру з модельного бізнесу. Пізніше красуня стала зніматися у фільмах, і зараз Ольга продовжує свою акторську кар'єру. Варто відзначити, що зірка підписала вигідний контракт з модельним агентством, коли їй було всього 16 років і відправилася в Париж.

Завдяки своїй привабливій зовнішності і цілеспрямованості, Куриленко домоглася великих успіхів і вже до кінця 90 - х Її обличчя було на білбордах в Нью-Йорку і журналах.

Нагадавши, українська дівчина Бонда Куриленко показала, чим підкорила світових режисерів

А ще Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко показала стильний образ для прогулянки Лондоном

Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко перетворилася на руду "бестію", актрису можна не впізнати