Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, примерила необычный образ классической голливудской красотки

Популярная актриса старается активно вести Инстаграм, поэтому все чаще показывает на странице разные кадры со своих последних съемок, а также кадры из архивных работ. При этом Ольга не любит примерять одинаковые образы и не отказывается от экспериментов.

В этот раз Куриленко представила черно-белое фото, на котором позировала в образе шикарной леди. Ольга показала лицо очень близко. Выразительный макияж в стиле Smoky eyes и заложенные в тугой пучек сзади волосы, превратили Куриленко в настоящую голливудскую женщину.

«Надеюсь, у вас будет прекрасное воскресенье на солнышке 🌞», - написала Ольга под постом.

Фанаты отреагировали сразу:

«Очень красиво🌹; Выражение лица: что ты сейчас сказал? Повтори...; 😢 Здесь идет дождь 😩; Ни один день недели не может быть таким красивым, как эта картинка; Всегда ощущаю солнечный свет при просмотре своих постов; Merci Olga; Красивая ❤️; Если не обращать внимание на 32 ° в тени ...».

Напомним, популярная артистка начинала свою карьеру с модельного бизнеса. Позже красотка стала сниматься в фильмах, и сейчас Ольга продолжает свою актерскую карьеру. Стоит отметить, что звезда подписала выгодный контракт с модельным агентством, когда ей было всего 16 лет и отправилась в Париж.

Благодаря своей привлекательной внешности и целеустремленности, Куриленко добилась больших успехов и уже к концу 90-х ее лицо было на билбордах в Нью-Йорке и журналах.

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