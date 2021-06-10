Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала, як виглядала в молоді роки

Популярна артистка починала свою кар'єру з модельного бізнесу, пише Politeka.net. Пізніше красуня стала зніматися у фільмах, і зараз Ольга продовжує свою акторську кар'єру.

Варто зазначити, що зірка підписала вигідний контракт з модельним агентством, коли їй було всього 16 років і відправилася в Париж.

Завдяки своїй привабливій зовнішності та цілеспрямованості, Куриленко домоглася великих успіхів і вже з кінця 90-х її обличчя було на білбордах в Нью-Йорку і журналах.

Модель дебютувала в головній жіночій ролі у відеокліпі франко-алжирського виконавця Raï Faudel на пісню Tellement Je T'aime, після чого вирішила стати актрисою.

Зараз красуня часто згадує часи своєї молодості публікуючи архівні фото. Так, в її Instagram з'явився знімок, на якому юна Куриленко заворожувала красою без косметики.

"Ще один прекрасний день! 🌞

Чим ти займаєшся сьогодні? 😊", - написала артистка.

Публікація швидко зібрала тисячі коментарів і лайків.

"Захоплююча" « "Люблю Ольгу 😍 з Аргентини" « " Ухти!", "Щоранку з нетерпінням чекаю нового фото Ольги. Таке задоволення. Ура!", "Ти знаєш, Ольга, ти ідеальне поєднання краси, і інтелекту. Всі твої фільми прекрасні", " Молоденька зовсім😍", "❤ ️ ❤ ️ Занадто красива", - написали користувачі Мережі.

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