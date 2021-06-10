Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала, как выглядела в молодые годы

Популярная артистка начинала свою карьеру с модельного бизнеса, пишет Politeka.net. Позже красотка стала сниматься в фильмах, и сейчас Ольга продолжает свою актерскую карьеру.

Стоит отметить, что звезда подписала выгодный контракт с модельным агентством, когда ей было всего 16 лет и отправилась в Париж.

Благодаря своей привлекательной внешности и целеустремленности, Куриленко добилась больших успехов и уже к концу 90-х ее лицо было на билбордах в Нью-Йорке и журналах.

Модель дебютировала в главной женской роли в видеоклипе франко-алжирского исполнителя Raï Faudel на песню Tellement Je T’aime, после чего решила стать актрисой.

Сейчас красотка часто вспоминает времена своей молодости публикуя архивные фото. Так, в ее Инстаграм появился снимок, на котором юная Куриленко завораживала красотой без косметики.

"Еще один прекрасный день! 🌞

Чем ты занимаешься сегодня? 😊", - написала артистка.

Публикация быстро собрала тысячи комментариев и лайков.

«Захватывающая», «Люблю Ольгу 😍 из Аргентины», «Ухты!», «Каждое утро с нетерпением жду нового фото Ольги. Такое удовольствие. Ура!», «Ты знаешь, Ольга, ты идеальное сочетание красоты, и интеллекта. Все твои фильмы прекрасны", "Молоденькая совсем 😍", "❤️❤️ слишком красивая", - написали пользователи сети.

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