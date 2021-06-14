"Яка ж ви красива!"

Актриса Ольга Куриленко спантеличила шанувальників, з'явившись в ретро-вбранні

41-річна зірка, яка зіграла подружку суперагента Джеймса Бонда, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, вірніше, стоп-кадр з фільму з її участю, передає Politeka.net.

У підписі Ольга привітала фанатів з початком нового тижня, а також загадала загадку.

"З понеділком, друзі! Зможете вгадати, з якого це фільму? 🎥 🎬", - запитала актриса.

На кадрі трохи розпатлана Куриленко застигла з тривогою на обличчі. При цьому красуня була в білій сукні з чорними "плямами", верх якого нагадував ретро-наряд.

Користувачі тут же кинулися коментувати й висувати свої версії:

"Бонд?"

"Красива картинка ❤️😍"

"Чарівна країна"

"Серіал же, ні?🤔"

"І тебе також, Ольга"

"Доброго ранку, ти сьогодні чудово виглядаєш"

"Припиніть виставляти напоказ, наскільки ви чарівні 😍😍❤️🙌"

"Яка ж ви красива! Натуральна краса❤️😍"

"Затока тиші..."

" 🤔 Дивилася майже все, але не знаю ️ ☹️"

"007????🤔"

"Я не знаю фільму. Я впевнений, що у вас є набагато більші шанувальники, ніж я, які знають. Вражаюче красивий вигляд - відмінний кадр. 🌹"

Найчастіше люди називали найпопулярніший фільм за участю Ольги - звичайно ж, "Квант милосердя" з Бондіани, в якому вона зіграла подружку Деніела Крейга (Джеймса Бонда). Також пролунав ще один варіант - трилер"Затока тиші". В ньому Ользі дісталася роль молодої матері, яка втратила дитину та розум.

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