Актриса Ольга Куриленко спантеличила шанувальників, з'явившись в ретро-вбранні
41-річна зірка, яка зіграла подружку суперагента Джеймса Бонда, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, вірніше, стоп-кадр з фільму з її участю, передає Politeka.net.
У підписі Ольга привітала фанатів з початком нового тижня, а також загадала загадку.
"З понеділком, друзі! Зможете вгадати, з якого це фільму? 🎥 🎬", - запитала актриса.
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На кадрі трохи розпатлана Куриленко застигла з тривогою на обличчі. При цьому красуня була в білій сукні з чорними "плямами", верх якого нагадував ретро-наряд.
Користувачі тут же кинулися коментувати й висувати свої версії:
"Бонд?"
"Красива картинка ❤️😍"
"Чарівна країна"
"Серіал же, ні?🤔"
"І тебе також, Ольга"
"Доброго ранку, ти сьогодні чудово виглядаєш"
"Припиніть виставляти напоказ, наскільки ви чарівні 😍😍❤️🙌"
"Яка ж ви красива! Натуральна краса❤️😍"
"Затока тиші..."
" 🤔 Дивилася майже все, але не знаю ️ ☹️"
"007????🤔"
"Я не знаю фільму. Я впевнений, що у вас є набагато більші шанувальники, ніж я, які знають. Вражаюче красивий вигляд - відмінний кадр. 🌹"
Найчастіше люди називали найпопулярніший фільм за участю Ольги - звичайно ж, "Квант милосердя" з Бондіани, в якому вона зіграла подружку Деніела Крейга (Джеймса Бонда). Також пролунав ще один варіант - трилер"Затока тиші". В ньому Ользі дісталася роль молодої матері, яка втратила дитину та розум.
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