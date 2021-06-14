"Какая же вы красивая!"

Актриса Ольга Куриленко озадачила поклонников, появившись в ретро-наряде

41-летняя звезда, сыгравшая подружку суперагента Джеймса Бонда, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, вернее, стоп-кадр из фильма с ее участием, передает Politeka.net.

В подписи Ольга поздравила фанатов с началом новой недели, а также загадала загадку.

"С понедельником, ребята! Сможете угадать, из какого это фильма? 🎥🎬", - спросила актриса.

На кадре немного растрепанная Куриленко застыла с тревогой на лице. При этом красотка была в белом платье с черными "пятнами", верх которого напоминал ретро-наряд.

Пользователи тут же кинулись комментировать и выдвигать свои версии:

"Бонд?"

"Красивая картинка ❤️😍"

"Волшебная страна"

"Сериал же, не?🤔"

"И тебя также, Ольга"

"Доброе утро, ты сегодня восхитительно выглядишь"

"Прекратите выставлять напоказ, насколько вы очаровательны 😍😍❤️🙌"

"Какая же Вы красивая! Натуральная красота❤️😍"

"Залив тишины..."

"🤔 Смотрела почти все, но не знаю ☹️"

"007????🤔"

"Я не знаю фильма. Я уверен, что у вас есть гораздо большие поклонники, чем я, которые знают. Поразительно красивый вид - отличный кадр. 🌹"

Чаще всего люди называли самый популярный фильм с участием Ольги - конечно же, "Квант милосердия" из Бондианы, в котором она сыграла подружку Дэниела Крейга (Джеймса Бонда). Также прозвучал еще один вариант - триллер "Залив тишины". В нем Ольге досталась роль молодой матери, потерявшей ребенка и рассудок.

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