Актриса Ольга Куриленко озадачила поклонников, появившись в ретро-наряде
41-летняя звезда, сыгравшая подружку суперагента Джеймса Бонда, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, вернее, стоп-кадр из фильма с ее участием, передает Politeka.net.
В подписи Ольга поздравила фанатов с началом новой недели, а также загадала загадку.
"С понедельником, ребята! Сможете угадать, из какого это фильма? 🎥🎬", - спросила актриса.
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На кадре немного растрепанная Куриленко застыла с тревогой на лице. При этом красотка была в белом платье с черными "пятнами", верх которого напоминал ретро-наряд.
Пользователи тут же кинулись комментировать и выдвигать свои версии:
"Бонд?"
"Красивая картинка ❤️😍"
"Волшебная страна"
"Сериал же, не?🤔"
"И тебя также, Ольга"
"Доброе утро, ты сегодня восхитительно выглядишь"
"Прекратите выставлять напоказ, насколько вы очаровательны 😍😍❤️🙌"
"Какая же Вы красивая! Натуральная красота❤️😍"
"Залив тишины..."
"🤔 Смотрела почти все, но не знаю ☹️"
"007????🤔"
"Я не знаю фильма. Я уверен, что у вас есть гораздо большие поклонники, чем я, которые знают. Поразительно красивый вид - отличный кадр. 🌹"
Чаще всего люди называли самый популярный фильм с участием Ольги - конечно же, "Квант милосердия" из Бондианы, в котором она сыграла подружку Дэниела Крейга (Джеймса Бонда). Также прозвучал еще один вариант - триллер "Залив тишины". В нем Ольге досталась роль молодой матери, потерявшей ребенка и рассудок.
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