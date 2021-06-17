Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, восхитила внешностью

41-летняя актриса не выглядит на свой возраст, ведь тщательно за собой следит, пишет Politeka.net.

Знаменитость хотя и не сидит на диетах, но все же старается правильно питаться. В частности артистка старается употреблять только здоровую пищу с пищевыми добавками. Пару раз в год Куриленко проходит курс специальных витаминов для волос, ногтей и кожи.

К слову, актриса никогда не скрывает, что не любит спорт, но она старается вести активный образ жизни. Особенно актрисе нравятся долгие пешие прогулки и танцы. Однако звезда, готовясь к роли в фильме, интенсивно упражняется с персональным тренером.

Благодаря правильному уходу за кожей звезда выглядит просто потрясающе, что можно увидеть на новых фото, которые она опубликовала в своем Инстаграм.

Ольга позировала за столиком. Светлые волосы звезды красиво завились, легкий макияж подчеркнул естественную красоту звезды, а элегантное платье выделило формы и тонкую талию.

В таком виде звезда пришла на завтрак к своей знакомой.

За 40 минут публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Красотки🌺🌺🌺", "Мое Солнышко", "😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️ Замечательная», «Ты выглядишь такой довольной, Ольга ❤️», «Ты выглядишь так мило ❤️», «Абсолютно великолепно, дорогая ✨ 💕», «Надеюсь, вам понравилось, дамы 😁», «Великолепная 👏👏 "," Замечательно! Я не знала, что ты здесь живешь!", - написали пользователи сети.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко показала, чем покорила мировых режиссеров

А еще Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко показала стильный образ для прогулки по Лондону

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко превратилась в рыжую "бестию", актрису можно не узнать