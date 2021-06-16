Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, засветилась на светском мероприятии
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 41-летняя Куриленко редко делится свежими фото. Обычно актриса публикует архивные снимки с фильмов и сериалов, в которых снималась. В этот раз звезда засветилась на мероприятии, где смогла во всей красе продемонстрировать достоинства фигуры.
Ольга выбрала оригинальное платье с вырезом на спине. Наряд был очень длинным, но идеально подчеркивал талию и округлые бедра актрисы. Немного расширенный верх платья сделал Куриленко визуально еще более стройной.
«Мне очень понравился завтрак Royal Ascot Ladies Day и модные разговоры сегодня утром на @annabelsmayfair в окружении множества красивых женщин. Отличное начало дня!», - подписала фото Куриленко.
В комментариях актрисе оставили массу приятных комплиментов.
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«Вот это вид!», «Всегда потрясающе выглядишь», «Красивая улыбка, как милые цветы», «Хороший цвет», «Красивые волосы», «Ты очень красивая», «Ольга, ты выглядишь очень красиво. Я потрясен», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ольга Куриленко представила черно-белое фото, на котором позировала в образе шикарной леди. Выразительный макияж в стиле Smoky eyes пришелся актрисе к лицу.
Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко пленила неожиданным образом скромницы: "Любой с ума сойдет".
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